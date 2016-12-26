Шкиряк рассказал, кто может стоять за катастрофой российского Ту-154

"Если говорить абстрактно о том, что произошло, я не отвергаю версию, что этот самолет могли подорвать российские спецслужбы... Это делается сознательно для того, чтобы выполнять те задачи, которые сегодня будут отвлекать внимание российского общества от социально-экономических проблем", - отметил он в эфире 112 Украина.

При этом Шкиряк отметил, что, по его мнению, и убийство посла РФ в Турции, и падение Ту-154 над Черным морем - это все звенья цепи расплаты России за военные преступления в Сирии и в Украине.

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"Это все звенья цепи расплаты России за те преступления против человечества, преступления против любых норм человеческой, христианской морали, которые они сегодня осуществляют. Это следствие той страшной, кровавой вакханалии, которую Путин каждый день совершает как в Украине, так и в Сирии. Это все следствие тех десятков, если не сотен тысяч убитых сирийских детей, женщин, стариков. Это последствия невинно пролитой крови украинцев", - сказал он.

Как сообщал УНИАН, самолет российского Минобороны Ту-154 упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова.