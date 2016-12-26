Определена траектория полета разбившегося российского военного самолета Ту-154

Об этом ообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, передает РИА Новости.

Поисковая операция в районе авиакатастрофы в течение ночи не прекращалась ни на минуту.

Сейчас поисковые работы ведут 39 кораблей и катеров, 135 водолазов и семь глубоководных аппаратов. Военнослужащие РФ также обследуют берег в поисках тел погибших, обломков самолета и личных вещей пассажиров.

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"Кроме того, задачи по воздушному мониторингу надводной обстановки выполняют экипажи пяти вертолетов и расчеты БПЛА "Орлан-10", — говорится в сообщении.

Специалисты отмечают, что поисково-спасательная операция осложняется широким диапазоном глубин и особенностями рельефа дна.

Как сообщал УНИАН, самолет российского Минобороны Ту-154 исчез с радаров утром в воскресенье вскоре после вылета из Сочи. На борту, по последним данным, находилось 92 человека, включая журналистов и Ансамбль песни и пляски имени Александрова. Артисты летели в Сирию, где должны были выступить с концертом на авиабазе "Хмеймим" и поздравить военнослужащих РФ с новогодними праздниками.

Лайнер упал в акватории Черного моря вблизи сочинского побережья. По предварительным данным, никто из тех, кто находился на борту самолета, не выжил.

На данный момент обнаружены тела 12 погибших. По факту аварии самолета возбуждено уголовное дело.