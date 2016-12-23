Появилось видео момента наезда грузовика на рождественскую ярмарку в Берлине

Видеозапись опубликовала газета The Guardian на своем сайте.

Как отмечается, в момент совершения наезда водитель такси находился рядом с ярмаркой, где ждал клиентов.

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Как сообщал УНИАН, вечером 19 декабря неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм.

Ответственность за теракт взяло на себя "Исламское государство". По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали.

Среди погибших есть один украинец. Полиция завершает идентификацию его тела, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.