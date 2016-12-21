Среди погибших в результате теракта в Берлине может быть один украинец - посол

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник.

"Печальное известие: есть большая вероятность того, что среди погибших в Берлине все же есть гражданин Украины. Полиция завершает идентификацию тела", - сообщил Мельник.

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Сумна звістка: є велика вірогідність того, що серед загиблих у Берліні все ж є громадянин України. Поліція завершує ідентифікацію тіла — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) 20 грудня 2016 р.

Как сообщал УНИАН, вечером 19 декабря неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались у мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм. Ответственность за теракт взяла на себя "Исламское государство".

По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали.