Среди погибших в результате теракта в Берлине может быть один украинец - посол

01:21, 21 декабря 2016
Общество
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Среди погибших в результате нападения на рождественскую ярмарку в Берлине может быть один гражданин Украины.

REUTERS

Об этом в Twitter сообщил посол Украины в Федеративной Республике Германия Андрей Мельник.

"Печальное известие: есть большая вероятность того, что среди погибших в Берлине все же есть гражданин Украины. Полиция завершает идентификацию тела", - сообщил Мельник.

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Как сообщал УНИАН, вечером 19 декабря неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались у мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм. Ответственность за теракт взяла на себя "Исламское государство".

По последним данным, погибли 12 человек, еще 48 пострадали.

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Новость в сюжете: Теракт в Берлине
Теги: #Берлин#грузовик