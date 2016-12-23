Путин допустил вероятность проведения досрочных выборов президента РФ в 2017 году
Президент РФ Владимир Путин считает "нецелесообразным" проведение досрочных президентских выборов в 2017 году, но допускает их вероятность.
Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.
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Журналист The Wall Stree Journal задал вопрос о том, возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы президента.
"Возможно, но не целесообразно", - ответил Путин, переспросив "Какой страны?".
Как сообщал УНИАН, ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин посоветовал борцу с коррупцией Алексею Навальному не мечтать о президентских выборах.
Володин отказался назвать имя кандидата от правящей партии "Единая Россия", но уточнил, что речь идет о "самом популярном человеке в стране, самом уважаемом человеке в мире", который "своим трудом и своим служением стране доказал, что он многое может сделать для России".