Путин допустил вероятность проведения досрочных выборов президента РФ в 2017 году

Об этом он сказал на пресс-конференции в Москве.

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Журналист The Wall Stree Journal задал вопрос о том, возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы президента.

"Возможно, но не целесообразно", - ответил Путин, переспросив "Какой страны?".

Как сообщал УНИАН, ранее спикер Госдумы России Вячеслав Володин посоветовал борцу с коррупцией Алексею Навальному не мечтать о президентских выборах.

Володин отказался назвать имя кандидата от правящей партии "Единая Россия", но уточнил, что речь идет о "самом популярном человеке в стране, самом уважаемом человеке в мире", который "своим трудом и своим служением стране доказал, что он многое может сделать для России".