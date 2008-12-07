Грузия обвинила Россию в нарушении границ

Грузинские СМИ в воскресенье, 7 декабря, сообщили о нарушении российскими вертолетами воздушного пространства Грузии и вторжении российского военного корабля в грузинские территориальные воды.

Телекомпания "Рустави 2" со ссылкой на местных жителей сообщила, что российский военный корабль на протяжении трех часов находился в нескольких километрах от грузинского села Ганмухури недалеко от границы с Абхазией. Сообщалось также, что военные вертолеты в это время совершали облет полицейского поста рядом с тем же селом.

В Министерстве обороны РФ эти сообщения опровергли. "Никакие российские военные корабли в территориальные воды Грузии сегодня не заходили", - сказал журналистам полковник Александр Дробышевский. Он также назвал "не соответствующими действительности" заявления о вертолетах над Ганмухури.

Лента.ру