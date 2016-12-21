Немецкая полиция проводит обыски в городе, где проживал подозреваемый в атаке возле ярмарки в Берлине

Немецкая полиция в среду, 21 декабря, начала обыски в приюте для беженцев в западногерманском городе Эммерих (земля Северный Рейн-Вестфалия), где, по предварительным данным, находился подозреваемый в совершении атаки на рождественскую ярмарку в Берлине гражданин Туниса, передает Deutsche Welle.

Министр внутренних дел земли Северный Рейн-Вестфалия Ральф Эгер заявил, что ранее подозреваемому в совершении преступления было отказано в предоставлении убежища в Германии и готовилась его депортация.

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Министр также подчеркнул, что предполагаемый нападавший на ярмарку в Берлине знаком правоохранительным органам - его даже допрашивали по подозрению в подготовке теракта. По данным телеканала CNN, который ссылается на источники в органах правопорядка ФРГ, в августе 2016 года подозреваемый был задержан с поддельными документами, но впоследствии судья освободил его из-под стражи.

По информации Эґера, подозреваемый, вероятно, прибыл в ФРГ в июле 2015 года, а с февраля 2016 года жил преимущественно в Берлине, однако недавно был на территории земли Северный Рейн-Вестфалия. Полиция предполагает, что подозреваемый мог использовать в ФРГ несколько разных имен.

Напомним, ранее в среду стало известно, что немецкая полиция разыскивает подозреваемого нападающего на ярмарку в Берлине, который родом из Туниса. Речь шла о исламиста на имя Анис А., документы на это имя нашли в грузовике, совершившего наезд на людей во время ярмарки.

Как сообщал УНИАН, вечером 19 декабря неизвестный на грузовике протаранил толпу на рождественской ярмарке в центре Берлина. Люди собрались возле мемориальной церкви рядом с торговой улицей Курфюрстендамм. Ответственность за теракт взяла на себя "Исламское государство".

По последним данным,погибли 12 человек, еще 48 пострадали.

Среди погибших есть один украинец.Полиция завершает идентификацию его тела, сообщил посол Украины в Германии Андрей Мельник.