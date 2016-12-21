Нападение в Берлине: полиция ищет подозреваемого тунисца - Der Spiegel

Об этом пишут Томас Хайзе и Роман Лебергер в статье "Нападение в Берлине: полиция ищет подозреваемого тунисца", опубликованной на сайте издания Der Spiegel.

Согласно информации Der Spiegel и Spiegel TV, полиция нашла новый след в деле о нападении на рождественской ярмарке в Берлине. Под сиденьем водителя грузовика следователи наши документ, удостоверяющий личность, по-видимому, свидетельство о праве на кратковременное пребывание в стране. Документ выдан на имя гражданина Туниса Аниса А., родившегося в 1992 году в городе Татуин.

Пока неясно, когда А. приехал в Германию. В базе данных существует несколько записей. В течение некоторого времени подозреваемый находился в поле зрения властей. В записи о скрытом наблюдении от 5 февраля говорится: "Подозрение в связи с ИГ" и "Интенсивный контроль [данного] человека". Весной А. был классифицирован как так называемое лицо, представляющее угрозу общественной безопасности, - полицейская категория лиц, которым каждый раз приписывают нападение, и поэтому регулярно проверяют.

Если их находят.

А. зарегистрирован в центре для беженцев в Эммерихе на Нижнем Рейне. Но 23-летний парень, по-видимому, часто менял свое местонахождение – и свою личность. В Берлине его идентифицировали как Ахмада Z. или как Мохамеда H. из Египта. Еще он утверждал, что родом из Ливана.

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Летом 2016 года терпению властей пришел конец. Конфиденциальные документы свидетельствуют о том, что Анис A. был депортирован. В соответствии с решением окружного суда Равенсбурга, 30 июля А. привезли в местную тюрьму. Неясно, состоялась ли депортация, или парень снова приехал в Германию уже после нее.

По информации "Süddeutsche Zeitung", радиостанций WDR и NDR, полиция отслеживала связи подозреваемого в терроризме. Остается неясным, как А. смог исчезнуть из поля зрения органов безопасности.

Следователи подали генеральному прокурору ходатайство о публичном расследовании, сейчас идет подготовка.

По некоторым данным, берлинская полиция получила более 500 сообщений об атаке и искала возможно вооруженного преступника. Во вторник следователи отпустили изначально задержанного подозреваемого, когда оказалось, что никаких серьезных подозрений против него нет.

Есть еще много нерешенных вопросов о процессе совершения преступления. Польский водитель грузовика, по-видимому, все еще был жив, до момента нападения. Это показало вскрытие трупа. Вероятно, он погиб позже, от огнестрельного ранения.