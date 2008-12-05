Россия не откажется от применения кассетных боеприпасов.

Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

«В нашей принципиальной линии исходим из того, что кассетные боеприпасы – законный вид оружия, не запрещенный международным гуманитарным правом, играющий существенную роль в оборонных интересах России. Отказаться от него мы не можем. Своё отношение к применению кассетных боеприпасов строим на основе соблюдения баланса гуманитарных и оборонных интересов. Мы – против неоправданных ограничений и запретов в отношении кассетных боеприпасов», - говориться в сообщении.

По мнению российского МИД, причины гуманитарных проблем, связанных с этими боеприпасами, лежат, прежде всего, в плоскости их ненадлежащего применения, в отходе от норм и принципов международного гуманитарного права, а не в природе самого оружия (любые боеприпасы потенциально опасны и "негуманны").

В комментарии отмечается, что 3-4 декабря в Осло открыта к подписанию выработанная в ходе так называемого «процесса Осло» и принятая в мае с.г. в Дублине Конвенция по кассетным боеприпасам (КБ). Свою готовность соблюдать ее положения высказали около ста государств.

Конвенция вводит запрет на производство, хранение, применение и передачу значительной части этого вида оружия. Наиболее крупные разработчики, производители и пользователи КБ – помимо России, это США, Китай, Индия, Бразилия, Пакистан, Израиль – в процессе выработки и принятия соглашения участия не принимали.

*** Кассетный боеприпас – боеприпас, содержащий от 3 до 200 бомб, которые рассеиваются перед взрывом в воздухе и обладают высоким поражающим действием против живой силы противника.

От применения кассетных бомб страдает большое количество мирного населения, особенно детей, так как бомбы имеют броскую окраску и часто не разрываются при падении на землю.