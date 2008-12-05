Самолет Качиньского в Южной Корее сел со второй попытки

Лишь со второй попытки смогли сегодня посадить в Сеуле пилоты самолет Ту-154 польского президента Леха Качиньского. Причиной стал необыкновенно сильный ветер, дующий в настоящее время над столицей Южной Кореи.

После того, как польский пилот не сумел посадить машину с первого раза, ему пришлось по указанию диспетчеров сажать самолет «против ветра», для чего потребовалось вновь поднимать Ту-154 на большую высоту.

Азиатское турне Леха Качиньского, в ходе которого до Южной Кореи он уже посетил Монголию и Японию, проходит на фоне опасных неприятностей, происходящих с правительственным лайнером. Во вторник Ту-154 польского президента не смог вылететь из Улан-Батора после того, как 20-градусный мороз вывел из строя датчики рулевой тяги внутри крыльев.

Эти узлы тогда срочно пришлось привозить из Польши, а Лех Качиньский и его супруга Мария вынуждены были лететь в Токио чартерным рейсом.

«Газета.ru»