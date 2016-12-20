СМИ: В Кремле решили, что президентские выборы лучше проводить без Навального

В Кремле при подготовке к запланированным на март 2018 года выборах президента исходят из того, что в них не будет участвовать глава Фонда борьбы с коррупцией Навальный. Об этом Дождю рассказали два источника, близких к руководству президентской администрации, и подтвердил федеральный чиновник.

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«Было мнение, что участие Навального может повысить явку на президентских выборах. Но расчеты показывают, что явка повысится на несколько процентов, а вся интрига сведется к вопросу, получит ли он 5% или 10%. Конечно, он создаст шум и выплеснет много негатива, но пользы от этого не будет», - рассказал собеседник Дождя, близкий к руководству кремлевской администрации.

Как сообщал УНИАН, 13 декабря Навальный объявил о намерении участвовать в выборах президента. "Я очень хорошо понимаю, что даже стать кандидатом мне будет непросто", - отметил Навальный.