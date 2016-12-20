"Боярышник" косит россиян: количество умерших от отравления увеличилось до 54 человек

09:35, 20 декабря 2016
Мир
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В России количество умерших от употребления внутрь концентрата для ванн "Боярышник" увеличилось до 54 человек, еще 13 находится в критическом состоянии.

По последним данным, всего от отравления пострадали 77 человек / РИА Новости. Евгений Епанчинцев

Об этом УНИАН сообщили в Следственный комитет РФ по Иркутской области.

"По последним данным, в Иркутске от отравления "Боярышником" пострадало 77 человек, из них 54 скончались, еще 13 находятся в критическом состоянии", - сказал собеседник агентства.

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По информации медиков из 28 госпитализированных - 13 в крайне тяжелой форме, и "шансы на выживание у них практически равны нулю".

Местные власти намерены запретить продажу спиртосодержащей жидкости бытового назначения по всей области.

20 декабря объявлен в Иркутской области днем траура по погибшим в результате массового отравления суррогатной спиртосодержащей продукцией.

Массовое отравление поддельным спиртосодержащим средством "Боярышник", в составе которого обнаружили метиловый спирт, произошло в Иркутске в выходные.

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