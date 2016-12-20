Владелец фуры, которая въехала в толпу людей в Берлине заявил, что водитель не справился с управлением

Об этом польскому изданию TVN24 сообщил владелец польской транспортной компании из Гданьска, которой принадлежал грузовик, передает ТСН.

По словам владельца Ариэля Журавски, за рулем был его двоюродный брат, который хотел остаться в Берлине этой ночью.

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Мужчина не мог представить, что тот не справится с управлением, поскольку обладает 15-летним стажем вождения.

Журавский также отметил, что его двоюродный брат перестал выходить на связь с 16:00 понедельника.

Однако, по данным газеты Die Welt, за рулем грузовика мог находиться беженец из Пакистана. Он попросил убежище в Германии 16 февраля.

Вместе с тем, министр внутренних дел Германии Томас де Мезьер заявил, что полиции до сих пор неизвестно, связан ли инцидент в Берлине со специально спланированным нападением, или это был несчастный случай, передает Reuters.

По данным полиции, один из подозреваемых в наезде на толпу на рождественской ярмарке найден мертвым. Еще один подозреваемый арестован.

Как сообщал УНИАН ранее, в центре Берлина грузовик въехал в толпу людей рядом с рождественской ярмаркой, которая находится возле церкви Гедехнискирхе. В результате инцидента погибли 9 человек, около 50 человек пострадали.