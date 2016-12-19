В России растет количество погибших от отравления "боярышником" – уже 41 жертва

Об этом сообщает РИА Новости.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев после массового отравления концентратом для ванн "Боярышник" в стране поручил правительству предпринять все меры по изъятию спиртосодержащих препаратов из розничной торговли после принятия законодательных изменений.

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Ранее сообщалось, что число погибших от отравления контрафактным "Боярышником" в Иркутске превысило 30 человек, более 40 госпитализировано. Жители микрорайона употребляли дешевый "концентрат для принятия ванн" как алкогольную продукцию.

Цена средства в местных магазинах составляет около 40 рублей за пузырек. В городе обнаружили более ста точек сбыта суррогатного "Боярышника".