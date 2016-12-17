Теракт в Турции: количество погибших возросло до 14

20:37, 17 декабря 2016
Мир
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Количество погибших в результате теракта в турецком городе Кайсери возросло.

Раненного военного грузят в машину

Об этом сообщает Yeni Safak со ссылкой на турецких властей.

"Минимум 14 солдат были убиты и 56 ранены в результате теракта в центральной турецкой провинции Кайсери в субботу", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, 17 декабря в турецком городе Кайсери был осуществлен подрыв заминированного автомобиля возле автобуса, перевозившего турецких военнослужащих.

Взрыв прогремел недалеко от одного из корпусов Университета Эрджиес.

Ранее сообщалось о 13 погибших.

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Новость в сюжете: Теракт в турецком городе Кайсери
Теги: #Турция#взрыв#теракт#Кайсери