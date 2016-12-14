Власти Швеции запретили "Газпрому" строительство на своем острове: боятся "жучков" в трубах и высадки десанта
18:56, 14 декабря 2016Мир
4985
Швеция запретила "Газпрому" использовать остров Готланд для строительства газопровода.
Швеция запретила РФ завозить на остров Готланд свои трубы / скриншот
Об этом говорится в сюжете ТСН.
В гавань на острове должны были завезти российские трубы, которые используют для строительства газопровода "Северный поток". Однако, местные власти отказали Москве в разрешении.
Читайте такжеFinancial Times рассказала о большом количество связей Трампа в России
Российское присутствие негативно повлияет на военно-политические интересы Швеции, считают местные власти.
В частности, шведские военные заявляли, что в российских трубах могут разместить "жучки" для прослушивания, а в гавани Москва может высадить свой десант.
Напомним, ранее шведская разведка назвала Россию главным источником кибератак на страну.
Швеция запретила "Газпрому" использовать остров Готланд для построения газопровода
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter