Власти Швеции запретили "Газпрому" строительство на своем острове: боятся "жучков" в трубах и высадки десанта

18:56, 14 декабря 2016
Мир
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Швеция запретила "Газпрому" использовать остров Готланд для строительства газопровода.

Швеция запретила

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В гавань на острове должны были завезти российские трубы, которые используют для строительства газопровода "Северный поток". Однако, местные власти отказали Москве в разрешении. 

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Российское присутствие негативно повлияет на военно-политические интересы Швеции, считают местные власти.

В частности, шведские военные заявляли, что в российских трубах могут разместить "жучки" для прослушивания, а в гавани Москва может высадить свой десант.

Напомним, ранее шведская разведка назвала Россию главным источником кибератак на страну.

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Теги: #Газпром#разведка