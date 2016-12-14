В Госдепе прокомментировали информацию о перемирии в Алеппо

01:54, 14 декабря 2016
Мир
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В Вашингтоне видели сообщение о прекращении огня в восточном Алеппо, которое было разработано при посредничестве России и Турции, однако не могут ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию.

REUTERS

Об этом заявил на брифинге представитель Госдепа США Джон Кирби, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Мы собираемся внимательно следить за этим», — заявил Кирби и добавил, что администрация США будет приветствовать соглашения, которые позволят людям безопасно покинуть Алеппо.

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​При этом он уточнил, что окончание операции в Алеппо не означает прекращения кровопролития в Сирии.

Ранее УНИАН сообщал, что оппозиционные повстанческие силы, которые в Сирии выступают против режима действующего президента Башара аль-Асада, согласились прекратить боевые действия в городе Алеппо и вывести силы после нескольких лет противостояния.

Сообщение о договоренности вывода сил повстанцев из Алеппо также подтвердил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин. 

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Теги: #война#Сирия#Алеппо#Кирби