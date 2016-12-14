В Госдепе прокомментировали информацию о перемирии в Алеппо

Об этом заявил на брифинге представитель Госдепа США Джон Кирби, передает РБК со ссылкой на Reuters.

«Мы собираемся внимательно следить за этим», — заявил Кирби и добавил, что администрация США будет приветствовать соглашения, которые позволят людям безопасно покинуть Алеппо.

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​При этом он уточнил, что окончание операции в Алеппо не означает прекращения кровопролития в Сирии.

Ранее УНИАН сообщал, что оппозиционные повстанческие силы, которые в Сирии выступают против режима действующего президента Башара аль-Асада, согласились прекратить боевые действия в городе Алеппо и вывести силы после нескольких лет противостояния.

Сообщение о договоренности вывода сил повстанцев из Алеппо также подтвердил постоянный представитель Российской Федерации при Организации Объединенных Наций Виталий Чуркин.