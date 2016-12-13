Грузия вырвалась вперед в "безвизовой гонке": в ЕС сообщили о политическом соглашении
Европарламент и Совет ЕС достигли согласия относительно либерализации для Грузии.
Об этом в своем Twitter написала докладчик по безвизу для Украины и Грузии в Европарламенте Мария Габриэль.
"Хорошая новость: мы достигли соглашения с Советом ЕС либерализации визового режима для Грузии! Таким образом мы все стремимся принять решение как можно скорее", – написала она.
На этой неделе руководящие институты Евросоюза должны договориться о проект законодательного решения по отмене визовых требований для граждан Грузии, пишет "Европравда".
В то же время, в официальном Twitter сообщается о том, что было достигнуто политическое соглашение между Европарламентом и Советом ЕС относительно безвизового режима с Грузией.
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В сообщении также отмечается, что следующим шагом станет скорое решние вопроса Советом ЕС.
Ранее сообщалось, что Грузия может получить безвиз с ЕС быстрее, чем Украина.
Однако, как сообщалось, предоставления безвизового режима для Украины и Грузии может быть объединено в один пакет.
Напомним, 8 декабря, комитет Европарламента по гражданским свободам, юстиции и внутренних дел (LIBE) утвердил законопроект о введении механизма приостановки безвизового режима ЕС с третьими странами.