ЕС не будет платить за восстановление Сирии без падения режима Асада - Reuters

Об этом говорится в совместном заявлении лидеров ЕС, передает Reuters.

"ЕС окажет поддержку для восстановления Сирии только в случае прогресса в осуществлении адекватного политического перехода", - говорится в сообщении.

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Глава МИД Франции Жан-Марк Эро в Twitter сообщил, что Париж созывает срочное заседание Совбеза ООН для обсуждения военных преступлений в Сирии.

Face aux allégations d'exactions à Alep la France démande une réunion du Conseil de sécurité des Nations-Unies. #Syrie. — Jean-Marc Ayrault (@jeanmarcayrault) December 13, 2016

Напомним, ранее глава Всемирного банка Джим Ен Ким заявил, что затраты на восстановление Сирии после войны могут составить от 150 до 180 миллиардов долларов.