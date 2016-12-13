Лавров заявил о якобы наличии в ЕС инструкций о порядке использования высказываний в адрес РФ

Об этом сообщает ТАСС.

"Не думаю, что открою большой секрет, если скажу, что нам известно о наличии в Евросоюзе письменных инструкций о том, как каждая страна, включая страны-кандидаты на вступление, должна публично высказываться при любом упоминании о РФ", - сказал министр.

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В частности Лавров отметил, что среди "обязательных" к использованию терминов якобы есть "аннексия Крыма" и "оккупация Донбасса".

"Там записано, что абсолютным обязательством всех этих стран надо произнести как мантру термины "аннексия Крыма", "оккупация Донбасса", и так далее. Очень похоже на то, что эта инструкция обязательна к исполнению", - сказал глава МИД РФ.

При этом Лавров считает, что "слепого подчинения" этим требованиям уже не наблюдается.

Ранее УНИАН сообщал, что министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров нахамил оператору международного агентства Reuters во время протокольной встречи на полях министерского заседания ОБСЕ.