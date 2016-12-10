В болгарской деревне начался пожар после взрыва поезда: разрушены дома, есть жертвы (фото, видео)

Инцидент произошел в деревне Хитрино, расположенной на северо-востоке страны.

Сообщается, что по меньшей мере 20 зданий в деревне разрушены.

После взрыва в деревне начался пожар, объявлена эвакуация местных жителей.

Читайте такжеВласти Теннесси предъявили обвинения двум подросткам по делу о природных пожарах

С огнем борются около 150 пожарных, которые также разыскивают под завалами выживших людей.

Полиция расследует причины аварии.