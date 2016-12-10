В болгарской деревне начался пожар после взрыва поезда: разрушены дома, есть жертвы (фото, видео)
11:53, 10 декабря 2016Мир
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В Болгарии четыре человека погибли и 12 получили ранения, после того как грузовой поезд, перевозивший смесь пропана и бутана, сошел с рельсов и взорвался.
С огнем борются около 150 пожарных / МВР
Инцидент произошел в деревне Хитрино, расположенной на северо-востоке страны.
Сообщается, что по меньшей мере 20 зданий в деревне разрушены.
После взрыва в деревне начался пожар, объявлена эвакуация местных жителей.
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С огнем борются около 150 пожарных, которые также разыскивают под завалами выживших людей.
Полиция расследует причины аварии.
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