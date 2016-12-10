В болгарской деревне начался пожар после взрыва поезда: разрушены дома, есть жертвы (фото, видео)

11:53, 10 декабря 2016
Мир
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В Болгарии четыре человека погибли и 12 получили ранения, после того как грузовой поезд, перевозивший смесь пропана и бутана, сошел с рельсов и взорвался.

МВР

Инцидент произошел в деревне Хитрино, расположенной на северо-востоке страны.

Сообщается, что по меньшей мере 20 зданий в деревне разрушены.

После взрыва в деревне начался пожар, объявлена эвакуация местных жителей.

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С огнем борются около 150 пожарных, которые также разыскивают под завалами выживших людей.

Полиция расследует причины аварии.

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Теги: #поезд#взрыв#Болгария#жертвы