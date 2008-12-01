Итальянские мыши понадкусывали 80 тонн сыра на 800 тысяч евро

Около 80 тонн сыра, покусанного мышами, изъято со склада одной из сыроварен на севере Италии, сообщили журналистам в понедельник представители правоохранительных органов города Пармы. Всего полиция изъяла 2,021 тысячи сырных голов. Примерная цена этой продукции оценивается в 800 тысяч евро. Часть изъятого сыра будет уничтожена, часть - отправлена на проверку пригодности для употребления в пищу. В ходе осмотра склада выяснилось, что сыры хранились в помещении, полном экскрементов мышей и их трупов. Было принято решение о закрытии склада.

РИА новости