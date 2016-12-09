У берегов Японии разбился американский истребитель, пилот погиб

У берегов Японии разбился американский палубный истребитель F/A-18 морской пехоты США. Это произошло у берегов острова Сикоку (Япония) недалеко от авиабазы США Ивакуни, передает CBS News.

Самолет разбился примерно в 190 км на юго-восток от Ивакуни во время плановых учений.

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Пилот истребителя Джейк Фредерик погиб. Его тело обнаружил корабль военно-морских сил Японии.

Напомним, менее чем через три недели после потери Миг-29 в России не стало второго истребителя из состава авианосной группы в Средиземном море.

Су-33 упал в море при посадке на авианосец "Адмирал Кузнецов". При этом, как утверждает Ценциотти, летчик катапультировался и был подобран из воды спасательным вертолетом. Минобороны РФ уже подтвердило эту информацию.