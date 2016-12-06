СМИ назвали три версии, почему авианосец "Адмирал Кузнецов" не удержал российский истребитель

Об этом сообщает газета «Коммерсант» со ссылкой на источник, близкий к расследованию.

По его словам, одной из причин падения Су-33 могла могла стать ошибка пилота. Заходя на посадку на повышенной скорости и под углом, летчик мог «нарушить центровку», предположил он. В связи с этим самолет мог зацепить трос крюком-гаком в неположенном месте и тем самым создать на него излишнюю нагрузку, пояснил он.

Собеседник подчеркнул, что летчик после обрыва троса должен по инструкции включить форсаж и экстренно взлететь. По его мнению, возможно, пилот этого не сделал, поскольку у истребителя не было места для маневров.

Вторая версия, по словам источника «Коммерсанта», может быть связана с производственным браком. Он предположил, что тросы аэрофинишера, которые были переданы «Адмиралу Кузнецову», оказались ненадлежащего качества.

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Третьей возможной причиной падения истребителя могла стать неправильная запрессовка троса, который заменили после инцидента на «Адмирале Кузнецове», который случился 13 ноября с корабельным истребителем МиГ-29К. Телеканал Fox News со ссылкой на двух американских источника сообщал, что российский истребитель из-за технической неисправности потерпел аварию в Средиземном море вскоре после взлета с авианесущего крейсера.

Ранее сообщалось, что после выполнения боевой задачи в небе Сирии при совершении посадки на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы истребитель Су-33. А 14 ноября в Средиземном море разбился самолет МиГ-29 из авианосной группы "Адмирала Кузнецова".