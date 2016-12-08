Комиссия определилась с основной версией потери второго самолета с "Адмирала Кузнецова" - "Ъ"
Предполагается, что трос аэрофинишера оборвался из-за ошибки пилота: возможно, пилот Су-33 превысил максимально допустимое отклонение по оси посадки, создав тем самым чрезмерную нагрузку на трос.
Комиссия, которая занимается расследованием потери второго самолета, который пытался сесть на палубу авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" определила основную версию происшествия. Об этом со ссылкой на источник, близкий к Главному штабу ВМФ РФ, и топ-менеджера предприятия авиационной промышленности пишет "КоммерсантЪ".
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Картина происшествия, с их слов, выглядела примерно так. Истребитель выполнил боевую задачу на территории Сирии, после возвращался на борт крейсера. Полетные условия оценивались как хорошие: умеренное волнение, прямая видимость до 10 км и ветер не более 12 узлов.
Причастный к расследованию собеседник издания утверждает, что сначала все проходило в штатном режиме: руководитель полетов, находившийся на командно-диспетчерском пункте корабля, дал пилоту разрешение на посадку, и последний приступил к выполнению маневра.
Самолет зацепил трос крюком-гаком и начал снижать обороты двигателя. Спустя примерно 50 м трос оборвался и Су-33 продолжил движение. Включить форсаж и совершить попытку захода на второй круг пилот уже не успевал. Через несколько секунд руководитель полетов отдал пилоту команду катапультироваться, что он немедленно и сделал. Сам самолет рухнул с палубы в море.
Собеседники издания рассказали, что в качестве основной причины аварии комиссия Минобороны РФ рассматривает именно человеческий фактор: специалисты установили, что отклонение по оси посадки истребителя было превышено почти на полметра от предельно допустимого (4,7 м вместо 4,2 м).
"Обрыв троса мог произойти из-за брака, допущенного на производстве, однако эту версию отвергают на Пролетарском заводе, производящем аэрофинишеры взлетно-посадочного комплекса "Светлана-2": их представитель утверждает, что тросы, установленные на "Адмирале Кузнецове", прошли весь полагающийся цикл испытаний, в том числе на разрыв", - отмечает издание.
"Важно понимать последовательность: либо трос не выдержал нагрузки из-за ошибки, допущенной при приземлении, либо трос оборвался, что и привело к аварии. Но судя по параметрам самолета в момент приземления, даже полностью исправный трос такой нагрузки бы не выдержал — налицо ошибка пилотирования", — говорит собеседник, близкий к расследованию.
Ранее сообщалось, что после выполнения боевой задачи в небе Сирии при совершении посадки на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы истребитель Су-33. А 14 ноября в Средиземном море разбился самолет МиГ-29 из авианосной группы "Адмирала Кузнецова".