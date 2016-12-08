Комиссия определилась с основной версией потери второго самолета с "Адмирала Кузнецова" - "Ъ"

Комиссия, которая занимается расследованием потери второго самолета, который пытался сесть на палубу авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" определила основную версию происшествия. Об этом со ссылкой на источник, близкий к Главному штабу ВМФ РФ, и топ-менеджера предприятия авиационной промышленности пишет "КоммерсантЪ".

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Картина происшествия, с их слов, выглядела примерно так. Истребитель выполнил боевую задачу на территории Сирии, после возвращался на борт крейсера. Полетные условия оценивались как хорошие: умеренное волнение, прямая видимость до 10 км и ветер не более 12 узлов.

Причастный к расследованию собеседник издания утверждает, что сначала все проходило в штатном режиме: руководитель полетов, находившийся на командно-диспетчерском пункте корабля, дал пилоту разрешение на посадку, и последний приступил к выполнению маневра.

Самолет зацепил трос крюком-гаком и начал снижать обороты двигателя. Спустя примерно 50 м трос оборвался и Су-33 продолжил движение. Включить форсаж и совершить попытку захода на второй круг пилот уже не успевал. Через несколько секунд руководитель полетов отдал пилоту команду катапультироваться, что он немедленно и сделал. Сам самолет рухнул с палубы в море.

Собеседники издания рассказали, что в качестве основной причины аварии комиссия Минобороны РФ рассматривает именно человеческий фактор: специалисты установили, что отклонение по оси посадки истребителя было превышено почти на полметра от предельно допустимого (4,7 м вместо 4,2 м).

"Обрыв троса мог произойти из-за брака, допущенного на производстве, однако эту версию отвергают на Пролетарском заводе, производящем аэрофинишеры взлетно-посадочного комплекса "Светлана-2": их представитель утверждает, что тросы, установленные на "Адмирале Кузнецове", прошли весь полагающийся цикл испытаний, в том числе на разрыв", - отмечает издание.

"Важно понимать последовательность: либо трос не выдержал нагрузки из-за ошибки, допущенной при приземлении, либо трос оборвался, что и привело к аварии. Но судя по параметрам самолета в момент приземления, даже полностью исправный трос такой нагрузки бы не выдержал — налицо ошибка пилотирования", — говорит собеседник, близкий к расследованию.

Ранее сообщалось, что после выполнения боевой задачи в небе Сирии при совершении посадки на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы истребитель Су-33. А 14 ноября в Средиземном море разбился самолет МиГ-29 из авианосной группы "Адмирала Кузнецова".