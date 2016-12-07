Россия собралась производить автоматы Калашникова и боеприпасы в Венесуэле

Россия строит завод по производству автоматов и боеприпасов в Венесуэле, но пока в нем нет окон, дверей и электричества. Об этом сообщил российский вице-премьер Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс РФ.

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"Мы планируем, что в 2019 году в полную силу заработает уже завод по производству автоматов АК-103 и боеприпасов. То есть те проблемные вопросы, которые были два-три года назад, они решены", — цитируют заявление Рогозина журналистам РИА Новости.

"Сменили подрядчика, все оборудование российское полностью уже поставлено, то есть все станки находятся на ответственном хранении. Здание не готово. Сейчас мы выбрали венесуэльских подрядчиков, которые достроят", — добавил Рогозин.

По его словам, здание завода построено лишь наполовину — нет окон, дверей и стабильного электричества.

Издание отмечает, что Венесуэла станет первой страной в мире, кроме России, где лицензионное производство автоматов Калашникова будет организовано с соблюдением всех норм.

Ситуация в Венесуэле, являющейся крупнейшим в Южной Америке экспортером нефти,приобрела критический характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти. В связи с тяжелым экономическим кризисом в стране ощущается нехватка многих товаров повседневного потребления.