Гиперинфляция в Венесуэле: деньги начали считать "на вес" (видео)

В Венесуэле из-за девальвации и гиперинфляции немало продавцов решили: легче деньги взвесить, чем посчитать. Об этом идет речь в сюжете ТСН.

Покупателям за продуктами теперь приходится идти с мешками вместо кошельков. Официальные данные об инфляции власти страны скрывают. Неофициально, она может достигать полутора тысяч процентов.

Ситуация в Венесуэле, являющейся крупнейшим в Южной Америке экспортером нефти, приобрела критический характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти.

В связи с тяжелым экономическим кризисом в стране ощущается нехватка многих товаров повседневного потребления.