НАТО призывает режим Асада и Россию прекратить насилие в Сирии

Об этом он сказал по итогам первого дня заседания министров иностранных дел стран - членов НАТО в Брюсселе.

"Мы рассмотрели ситуацию на Среднем Востоке и в Северной Африке. Союзники глубоко обеспокоены возобновлением наступательных действий, осуществляемых сирийским режимом при поддержке России. Степень гуманитарной катастрофы является ошеломляющей. Мы продолжаем призывать к политическому решению, включая прекращение насилия и восстановление (доставки) гуманитарной помощи", - отметил Столтенберг.

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Также он сказал, что одновременно в Сирии и Ираке возглавляемая Соединенными Штатами коалиция завоевывает устойчивый успех, поскольку "Исламское государство" теряет территории.

Столтенберг отметил, что как только город Мосул в Ираке будет освобожден, иракские правительственные силы должны будут удерживать территорию. В этой связи первоочередной задачей остается укрепление иракских сил.

В то же время, говоря о гуманитарной ситуации в Сирии, он сказал, что "любая задержка с дипломатическим решением приводить к большему страданию и большему количеству смертей".

Столтенберг назвал ситуацию в Сирии гуманитарной катастрофой.