"Мы утопили $50 миллионов": на горемычный "Адмирал Кузнецов" прибыла комиссия, полеты могут отменить

Половина из них сейчас находится на авиабазе РФ в Хмеймим. Они будут продолжать совершать боевые вылеты. А вот те, кто остался на "Адмирале Кузнецове", скорее всего, будут ждать выводов комиссии. Слишком велики потери, говорит Баранец в комментарии BFM.ru.

"Пока не пройдет полное разбирательство, что случилось с авиафинишером (упавшего в море 5 декабря Су-33 - Ред.), я думаю, что полетов не будет. Потому что сейчас там работает очень крутая комиссия. Там полетит кое-кто из должностей. Самолеты — вещь очень дорогая. Там хоть кто-то и написал, что их стоимость 35 млн долларов, но это их стоимость новыми. А эти самолеты эксплуатировались, и надо говорить об остаточной стоимости. Но это все равно не меньше 25 млн долларов. Вот мы, получается, утопили 50 млн долларов за 3 недели", - заявил Баранец.

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При этом ситуация усугубляется тем, что косвенной причиной падения в море МиГ-29 13 ноября также мог стать оборвавшийся трос аэрофинишера, предположил полковник запаса, военный обозреватель Михаил Ходаренок.

"Тогда в полете находились три МиГ-29. Первый совершил посадку по всем правилам. Второй зацепился за трос аэрофинишера, порвал его на высокой посадочной скорости 250 километров в час, и остатки этого троса захлестнулись на соседний трос и вообще сделали посадку на какое-то время невозможной на палубу тяжелого авианесущего крейсера. В это время третий МиГ-29, который должен был совершать посадку, ему дали задание уйти на следующий круг. Пока он барражировал в зоне ожидания, по всей видимости, в качестве только гипотезы, у него закончилось топливо, остановились оба двигателя, летчик по этим причинам катапультировался", - рассказал Ходаренок.

По данным BFM.ru, половина самолетов авианесущего крейсера уже переброшена на российскую базу Хмеймим.

Ранее сообщалось, что после выполнения боевой задачи в небе Сирии при совершении посадки на авианесущий крейсер "Адмирал Кузнецов" из-за обрыва троса аэрофинишера выкатился за пределы палубы истребитель Су-33.

А 14 ноября в Средиземном море разбился самолет МиГ-29 из авианосной группы "Адмирала Кузнецова".