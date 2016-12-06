ИГ пригрозило атаковать посольства Турции по всему миру - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на аудиозапись заявления Мухагера, опубликованную в интернете, передает Дождь.

Мухагер сказал, что сторонники ИГ будут атаковать все турецкие военные, экономические и медийные учреждения, в том числе посольства и консульства, которые представляют страну по всему миру.

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Reuters отмечает, что проверить подлинность аудиозаписи пока не удалось

Информационное агентство предполагает, что Турция стала целью ИГ, потому что она поддержала повстанцев, выступивших против террористической организации в Сирии.

Напомним, турецкие войска в августе вошли на территорию Сирии для проведения операции по освобождению от боевиков.