В Турции заявили о первом прямом столкновении с войсками Асада в Сирии
Предположительно сирийский вертолет сбросил бочковые бомбы на поддерживаемых Турцией повстанцев в Сирии.
Турецкие военные заявили, что предположительно сирийский военный вертолет сбросил на поддерживаемых Турцией повстанцев в Сирии бочковые бомбы. Если информация подтвердится, это будет считаться первым прямым столкновением сирийской правительственной армии и турецких войск с начала трансграничной операции Эрдогана в августе.
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Как пишет Reuters со ссылкой на заявление турецких военных, вертолет "предположительно сил Асада" бомбил повстанцев в деревне неподалеку от городка Ахтарин (в 5 км от недавно отбитого у ИГИЛ Дабика - УНИАН). При бомбардировке погибли двое повстанцев, пятеро были ранены.
В армии Асада это заявление пока не прокомментировали.
Напомним, на прошлой неделе сирийский режим назвал присутствие турецких военных на своей территории "опасной эскалацией и вопиющим нарушением суверенитета Сирии". Все турецкие военные самолеты в воздушном пространстве страны обещали сбивать.
Турция начала операцию "Щит Евфрата" два месяца назад. В Сирию в поддержку повстанцам были направлены танки и военные самолеты. Их цель – оттеснить ИГ от турецкой границы и не дать курдам захватить значительные территории.