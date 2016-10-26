В Турции заявили о первом прямом столкновении с войсками Асада в Сирии

Турецкие военные заявили, что предположительно сирийский военный вертолет сбросил на поддерживаемых Турцией повстанцев в Сирии бочковые бомбы. Если информация подтвердится, это будет считаться первым прямым столкновением сирийской правительственной армии и турецких войск с начала трансграничной операции Эрдогана в августе.

Читайте такжеТурция будет еще год воевать в Сирии и Ираке - СМИ

Как пишет Reuters со ссылкой на заявление турецких военных, вертолет "предположительно сил Асада" бомбил повстанцев в деревне неподалеку от городка Ахтарин (в 5 км от недавно отбитого у ИГИЛ Дабика - УНИАН). При бомбардировке погибли двое повстанцев, пятеро были ранены.

В армии Асада это заявление пока не прокомментировали.

Напомним, на прошлой неделе сирийский режим назвал присутствие турецких военных на своей территории "опасной эскалацией и вопиющим нарушением суверенитета Сирии". Все турецкие военные самолеты в воздушном пространстве страны обещали сбивать.

Турция начала операцию "Щит Евфрата" два месяца назад. В Сирию в поддержку повстанцам были направлены танки и военные самолеты. Их цель – оттеснить ИГ от турецкой границы и не дать курдам захватить значительные территории.