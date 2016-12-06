МИД Франции раскритиковал блокировку Россией новой резолюции по Алеппо

Это следует из заявления министра иностранных дел страны Жан-Марка Эро, передает РБК.

«Я сожалею, что из-за препятствий со стороны России Совбез ООН по-прежнему не в состоянии выполнять свои обязанности в отношении гражданского населения Сирии», - заявил Эро.

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Министр иностранных дел также сообщил о необходимости «незамедлительно создать условия для возобновления переговоров по политическому переходу» в Сирии. По его мнению, только политическое решение позволит вернуть Сирию «на путь мира и стабильности».

Как сообщал УНИАН, Россия и Китай воспользовались правом вето при голосовании в понедельник по новой резолюции, которая устанавливала семидневное прекращение огня в Алеппо. Новый проект резолюции по Алеппо был разработан Новой Зеландией, Египтом и Испанией.