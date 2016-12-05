В России урезали прожиточный минимум

Соответствующее постановление Кабинета министров РФ было опубликовано на портале правовой информации.

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"Установить величину прожиточного минимума в целом по России за третий квартал 2016 года на душу населения 9 889 руб. (около 154 долл. США - УНИАН), для трудоспособного населения — 10 678 руб., пенсионеров — 8 136 руб., детей — 9 668 руб.", — сказано в постановлении.

Ранее в российском Пенсионном фонде заявили, что пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума в стране нет и не будет.

Напомним, в Украине с 1 декабря минимальная зарплата и прожиточный минимум повысились на 10,1% - до 1600 грн - согласно закону о госбюджете на 2016 год. Таким образом, с учетом налогов, минимальный заработок для украинца составит 1444 гривни. Также повышается минимальная пенсия - на 117 грн, в связи с увеличением прожиточного минимума для утративших трудоспособность лиц до 1247 грн против нынешнего уровня в 1130 грн.

Как сообщал УНИАН, Кабинет министров в рамках финализации проекта государственного бюджета на 2017 год, а также формирования справедливой системы оплаты труда в стране, предложил в два раза увеличить в 2017 году показатель минимальной зарплаты - до 3200 грн. Такой показатель заложен в проект госбюджета на следующий год, поданный 9 ноября на рассмотрение парламента во втором чтении. Таким образом правительство намерено уравнять показатели минимальной зарплаты с фактическим, а не нормативным прожиточным минимумом.