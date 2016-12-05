Россия разместила в Сирии дивизион зенитной ракетной системы С-300

Об этом в интервью "Известиям" сообщил заместитель министра обороны РФ по материально-техническому оснащению Дмитрий Булгаков.

По его словам, в нынешнем году на авиабазе Хмеймим введены в строй три столовые, централизованный заправщик топливом (с возможностью заправки 20 самолетов одновременно).

Читайте такжеРоссийские истребители не могут взлететь с авианосца "Адмирал Кузнецов", их перебрасывают на сушу - The Times

Кроме того, там построены и эксплуатируются две стационарные бани, склад вещевого имущества, продовольственный склад и склад-холодильник, перрон для самолетов военно-транспортной авиации и вертолетная площадка.

"Для размещения зенитно-ракетного дивизиона С-300 в 720-м пункте материально-технического обеспечения в Тартусе был построен полноценный военный городок со всей необходимой инфраструктурой", - рассказал Булгаков.

Напомним, 4 октября стало известно, что Россия разворачивает в Сирии передовую систему SA-23 Gladiator (по российской классификации ПВО С-300ВМ "Антей-2500").