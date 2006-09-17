На референдуме в Приднестровье проголосовали 38% избирателей

На референдуме о независимости в Приднестровье, по последним данным, проголосовали 38% избирателей.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», для того, чтобы голосование было признано состоявшимся, необходимо участие 50% жителей непризнанной республики. Власти заявляют о высокой явке и об отсутствии каких-либо серьезных нарушений.

Хотя в Кишиневе уже заявили, что не намерены признавать итоги референдума, по мнению лидера Приднестровья Игоря СМИРНОВА, это роли не играет.

Власти заявляют, что обстановка на участках для голосования сохраняется спокойная.

Предварительные итоги референдума ЦИК Приднестровья объявит завтра утром. Референдум будет считаться состоявшимся, если в нем примут участие 50% избирателей плюс один.