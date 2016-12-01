Атамбаев анонсировал ликвидацию российской военной базы в Кыргызстане

Об этом сообщает российское издание «РИА Новости».

«Считаю, что мы абсолютно правильно сделали по базе «Ганси» (авиабаза США, была выведена из страны по решению Атамбаева. - Ред.). Нравится это кому или нет. Пять лет прошло, и время показало, что это было правильное решение. Кыргызстан в будущем должен опираться только на свои силы. Это касается и российской базы», - сказал Атамбаев.

Атамбаев отметил, что после окончания срока действия договора база "должна будет уйти" с территории Киргизии.

"Конечно, это, может, кому-то не нравиться, но я смог донести эту мысль до президента России, и он меня понял", - подчеркнул Атамбаев.

На территории Кыргызстана размещена объединенная российская военная база. Согласно двусторонним договоренностям, здесь находятся четыре объекта: авиационная база Коллективных сил быстрого реагирования ОДКБ в городе Кант, испытательная военно-морская база в городе Каракол, узел связи в селе Чалдовар и автономный сейсмический пункт в городе Майлуу-Суу.

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В 2009 году срок действия соглашения продлили на 49 лет с возможностью автоматического продления на 25-летние периоды.

Как ранее сообщал УНИАН, президент Киргизии Алмазбек Атамбаев на сегодняшней пресс-конференции осудил пранкеров, которые организовали телефонный розыгрыш президента Украины Петра Порошенко, позвонив ему от имени Атамбаева.