В Харькове завалился ровесник Октябрьской революции (добавлено фото)

В Харькове, по ул. Клочковской, 53, в трехэтажном жилом доме 1917 года застройки, который с 1989 года находится в аварийном состоянии, произошло разрушение внешней стены на уровне второго и третьего этажей.

Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате обвала повреждены три квартиры. Всего в доме - 15 квартир, в которых проживает 35 человек.

Жертв и пострадавших нет.

Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Дзержинского района города решает вопрос относительно отселения жильцов из аварийного дома.