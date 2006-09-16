В Харькове завалился ровесник Октябрьской революции (добавлено фото)
15:24, 16 сентября 2006Мир
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Аварии ждали 17 лет
В Харькове, по ул. Клочковской, 53, в трехэтажном жилом доме 1917 года застройки, который с 1989 года находится в аварийном состоянии, произошло разрушение внешней стены на уровне второго и третьего этажей.
Как сообщили УНИАН в Министерстве по вопросам чрезвычайных ситуаций, в результате обвала повреждены три квартиры. Всего в доме - 15 квартир, в которых проживает 35 человек.
Жертв и пострадавших нет.
Комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Дзержинского района города решает вопрос относительно отселения жильцов из аварийного дома.
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