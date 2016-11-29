"Исламское государство" заявило о причастности к нападению на университет в Огайо
К нападению в университете штата Огайо причастно «Исламское государство».
Об этом сообщает republic.ru со ссылкой на SITE IntelligenceGroup.
Инцидент произошел утром 28 ноября. Нападавший сначала направил свой автомобиль на пешеходную зону университета, а затем вышел из машины и нанес несколько ножевых ранений.
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В результате атаки 11 человек госпитализировали.
Нападение совершил 18-летний Абдул Разак Али Артан, который был убит правоохранительными органами.
Отмечается. что Али Артан родом из Сомали, получил постоянный вид на жительство в США в 2014 году и учился в университете Огайо.
Как сообщал УНИАН ранее, сотрудники полиции допустили, что атака вооруженного ножом злоумышленника на государственный университет в штате Огайо, могла быть террористическим актом.