Напавший на людей в университете Огайо застрелен полицией

Перед этим он успел ранить по меньшей мере девять человек, передает Русская служба Би-Би-Си.

Вопреки первоначальным сообщениям о стрельбе на кампусе, в полиции заявили, что нападавший не имел при себе огнестрельного оружия. Он подъехал к зданию инженерного факультета на автомобиле, заехал на тротуар и сбил несколько стоявших поблизости прохожих. После этого он вышел из машины и набросился на людей с ножом, который свидетели описывают как "тесак мясника".

Читайте такжеУ стрелявшего в университете Лос-Анджелеса нашли список жертв

Университет поднял тревогу, его администрация рекомендовала всем, находившимся на территории кампуса, бежать, прятаться или в крайнем случае сопротивляться.

Как выяснилось позже, нападавшего почти сразу же после поступления сигнала тревоги застрелил патрулировавший кампус полицейский.

Ранее УНИАН сообщал, что сотрудники полиции допустили, что атака вооруженного ножом злоумышленника на государственный университет в штате Огайо, могла быть террористическим актом. По последним данным, девять человек были госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии.