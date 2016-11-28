Полиция допустила версию террористической атаки в государственном университете США

Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на CNN.

По словам президента учебного заведения Майкла Дрейка, утром в понедельник в Коламбусе неизвестный сначала направил автомобиль на пешеходов на территории университета Огайо, а затем вышел с ножом из машины и атаковал людей. По последним данным, девять человек были госпитализированы, один из них находится в критическом состоянии.

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«Учитывая, что (у нападавшего) было намерение врезаться в людей на тротуаре, намерение их атаковать, мы должны рассматривать такую возможность (что атака была террористическим актом)», — сказала глава городской полиции Ким Джейкобс.

По ее словам, местное управление полиции сотрудничает с ФБР, будут расследоваться все возможные мотивы преступления.

Личность нападавшего пока не раскрывается. По данным полиции и очевидцев, он набросился на людей с ножом для резки мяса.

«У нас пока нет данных о том, что он использовал огнестрельное оружие, но мы еще не обыскали его автомобиль», - добавила Джейкобс.

Она также отметила, что у полиции также нет оснований считать, что есть второй подозреваемый.

Ранее сообщалось, что в США на территории государственного университета в штате Огайо неизвестный открыл стрельбу. Подозреваемый в стрельбе на территории кампуса государственного университета в штате Огайо убит.