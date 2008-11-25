Взрыв в С-Петербурге: трое погибших, в том числе трехлетний ребенок

В Санкт-Петербурге возле станции метро "Удельная" взорвался легковой автомобиль Lada Priora. В результате инцидента есть погибшие.

Как сообщили в правоохранительных органах города, погибли три человека, в том числе трехлетний ребенок.

Изначально сообщалось о двух погибших, однако позже один из пострадавших скончался от полученных травм. Еще один раненый (водитель автомобиля) в тяжелом состоянии госпитализирован.

По предварительной информации, в автомобиле взорвалась граната, однако официальных версий о причине взрыва пока не выдвинуто.

По факту взрыва возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.105 Уголовного кодекса РФ (убийство двух и более человек).

Расследование дела взято на контроль руководством Следственного комитета при прокуратуре РФ. В Санкт-Петербург направлена группа специалистов и криминалистов для оказания практической помощи в расследовании происшествия.

РБК