В Нидерландах отслужили литургию по жертвам Голодомора

23 ноября в протестантском монастыре Веркхофена в предместье Утрехта (Нидерланды) состоялась поминальная литургия по случаю чествования памяти жертв Голодомора 1932-33 годов.

Как сообщили УНИАН в Посольстве Украины в Нидерландах, православная панихида была отправлена священниками Гощевского монастыря Ивано-Франковской области, которые специально прибыли в Нидерланды.

Церковное пение звучало в исполнении нидерландского литургического хора им. Лысенко, уникальность которого в том, что в его состав входят только голландцы, 50 мужчин и женщин, которые свыше 40 лет на профессиональном уровне представляют украинскую культуру пения за рубежом.

После службы на голландском языке прозвучало обращение Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО к мировому украинству и международному сообществу по случаю 75-й годовщины Голодомора.