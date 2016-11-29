Немецкая разведка не исключает атаки российских хакеров на будущих выборах

Так считает новый руководитель немецкой разведки BND Бруно Каль, о чем он сказал в интервью Süddeutsche Zeitung.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Есть данные, что кибератаки совершаются с целью создания политической неопределенности. Существует своего рода давление на общественный дискурс о демократии, что является неприемлемым", - сказал он.

Глава немецкой разведки подтвердил, что в хакерских атаках во время избирательной кампании в США найден след России.

Читайте такжеПентагон: российские хакеры совершили кибератаку на электронную почту генштаба

"Государство в роли исполнителя – это технически сложно, однако есть определенные доказательства того, что государство, по крайней мере терпимо к этому (хакерских атак) относилась или хотела" - сказал Каль.

По его словам, подобная угроза продолжает расти в Германии, где в следующем году также состоятся выборы.

"Европа находится в фокусе таких подрывных действий, а Германия в особенности", - сказал он.

Необходимо публично обсуждать то, что происходит, поскольку происходит давление на общественное мнение и на демократию.

"Разведслужбы раньше уделяли больше внимания государствам и их руководителям. Сегодня вызовы и угрозы стали разнообразнее, а участники игры - более многоликими", - отметил Каль.