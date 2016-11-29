Германия призвала правительство Сирии к установлению гуманитарной паузы в Алеппо
На фоне эскалации в сирийском Алеппо в понедельник, 28 ноября, официальный Берлин призвал правительство президента Сирии Башара Асада к установлению гуманитарной паузы.
Призыв адресован не только к сирийским властям, но и ее союзникам, прежде всего России и Ирану, передает Deutsche Welle.
"После последних тяжелых боев и захвата значительной части восточного Алеппо режимом и его союзниками у людей ничего не осталось", - говорится в заявлении министерства иностранных дел Германии.
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После того, как правительственные войска и курдские отряды, поддерживающие их, установили контроль над шестью районами восточного Алеппо, территории, подконтрольные повстанцам, оказались разделенными надвое.
Таким образом, условия осады в сирийском городе стали еще жестче. Десятки тысяч гражданских, которые находятся в районах Алеппо, подконтрольных повстанцам, страдают от нехватки продовольствия и медикаментов.