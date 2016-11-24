Повстанцы в Алеппо согласились на помощь ООН, но нужен зеленый свет от РФ и Дамаска - Reuters

Об этом сообщил в четверг гуманитарный советник Ян Эгеланн, пишет Reuters.

275 000 человек оказались в ловушке на востоке Алеппо, где последние запасы питания ООН были распределены еще 13 ноября. Грузовые автомобили, что стоят в Турции и Западном Алеппо, готовы оказать помощь, но ООН требует 72 часа, чтобы подготовить «большую, сложную и опасную операцию».

"Мы надеемся получить полный зеленый свет от российской стороны и от сирийского правительства. Сигнал сегодня со стороны России был положительным", – заявил журналистам Эгеланн.

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Как сообщал УНИАН, по данным заместителя генсека ООН по гуманитарным вопросам Стивена О'Брайена, 974 тысячи жителей Сирии находятся в осаде. Шесть месяцев назад это число составляло 487 тысяч.

Напомним, в восточной части сирийского города Алеппо после нескольких дней авиаударов разрушены все больницы.

Больницы были разрушены, в частности, из-за прямого попадания бомб и снарядов в результате авиаударов. Но если раньше медики могли восстанавливать работу больниц после бомбардировок, то теперь это все труднее сделать - интенсивность обстрелов за последние дни усилилась из-за попытки власти «раскрыть места скопления террористов».