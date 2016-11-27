Сирийская армия отбила у повстанцев второй район Алеппо за два дня

За последние два дня это вторая победа армии над противниками режима президента Башара Асада, которые удерживали восточную часть города. Если сирийской армии удастся захватить все восточные районы Алеппо, правительство Сирии снова будет контролировать все крупные города страны, передает Deutsche Welle.

Накануне сирийские правительственные войска захватили район Ханано на севере взятой в осаду восточной части города. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) подтвердил эту информацию, отметив, что в таких условиях правительственным войскам будет легче захватить и остальные контролируемые повстанцами территории.

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Между тем, районы боев в восточном Алеппо покидают тысячи мирных жителей. SOHR сообщает о том, что в контролируемые сирийской армией или курдскими подразделениями районы перебралось около 3 тысяч человек. "Мы покинули Ханано из-за бомбардировок сирийской армии во время ее наступления, а также из-за хлорного газ", - рассказал один из жителей Алеппо. Совместная следственная комиссия ООН и Организации по запрещению химического оружия неоднократно обвиняла Дамаск в применении хлорного газа, а "Исламское государство" - горчичного газа.

В заблокированной правительственными войсками восточной части города сейчас, по приблизительным оценкам, находится более 250 тысяч человек в условиях нехватки продовольствия и медикаментов.