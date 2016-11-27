В Турции полиция освободила задержанных журналисток западных СМИ

Об этом говорится в сообщении немецкой медиакомпании WDR и "Голоса Америки".

"Турецкая полиция отпустила задержанную в субботу (26 ноября) репортершу Хатидже Камер", - передает Deutsche Welle со ссылкой на WDR.

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В ходе телефонного разговора с редакцией Камер сообщила, что ей вменяли сотрудничество с Рабочей партией Курдистана (РПК), которая считается в Турции террористической организацией. Камер должен предстать перед судом за якобы поддержку РПК в своих репортажах. Журналистка отрицает наличие доказательств такой поддержки. Как сообщалось, сначала Камер вменяли слежку за военными объектами.

Вместе с тем корреспондент "Голоса Америки" Хаджиджан Фаркин, которую задержали и освободили примерно в тех же временных рамках, не получила объяснений по поводу своего задержания даже после того, как ее отпустили. Адвоката Фаркин не допустили к ней из-за особых правил чрезвычайного положения, которые действуют в Турции. Об этом "Голос Америки" сообщает со ссылкой на родных Фаркин.

Обе журналистки работали над темой аварии на шахте в провинции Сиирт. В результате аварии, которая произошла 17 ноября, погибли 11 человек.

Как сообщалось, ранее в этом месяце в Турции задерживали корреспондента французского Les Jours Оливье Бертрана. Позже его депортировали.