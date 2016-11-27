В Турции задержали журналистов ВВС и "Голоса Америки"

На юго-востоке Турции задержали двоих репортеров иностранных информационных агентств. Об этом со ссылкой на АР сообщает The Washington Post.

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Турецкое подразделение ВВС сообщило о задержании в субботу в городе Ширван журналиста Хатиса Камера, освещавшего обрушение шахты 17 ноября, где на тот момент были извлечены 11 тел.

Издание "Голос Америки" сообщило, что в тот же день в Диярбакыр был задержан внештатный корреспондент Фракин Хайиян. Причины задержания не назывались.

Турецкие власти пока не прокомментировали эти инциденты.

Ранее в этом месяце в соседнем Газиантепе также был задержан и впоследствии депортирован из страны 52-летний французский журналист Оливье Бертран.

Как известно, после провала переворота в Турции были задержаны десятки журналистов, закрылись сотни СМИ.