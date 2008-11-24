Бурджанадзе намерена добиваться смены власти в Грузии

Экс-спикер грузинского парламента, ныне оппозиционер Нино БУРДЖАНАДЗЕ в воскресенье на учредительном съезде своей партии "Демократическое движение - единая Грузия" обвинила высшее руководство страны в цинизме.

"Оскорбительно и цинично, когда руководство твоей страны заботиться лишь о сохранении своей власти и скрывается за пропагандой контролируемых ею СМИ", - заявила Н.БУРДЖАНАДЗЕ.

По ее словам, "власть, которая не смогла избежать заранее запланированной войны, которой не хватило мужества хотя бы извиниться перед народом за Кодори, Ахалгори, Переви и Цхинвали, за погибших людей, за разрушенные дома, рисует нам виртуальную реальность, в которой, оказывается, все хорошо".

"Вчера выступил наш президент и заявил, что в любой западной стране правительство подало бы в отставку, если оно находилось в условиях Грузии. Я абсолютно согласна с ним в этих оценках, так как в любой цивилизованной, демократической стране правительство, погубившее свой народ, доведя страну до катастрофы, обязательно ушло бы, или народ бы его заменил. Уверена, что и мы должны поступить также, добиться проведения выборов, и привести конституционным путем к власти новое демократическое руководство", - заявила экс-спикер.

Бывший спикер парламента Грузии провела в Тбилиси учредительный съезд партии "Демократическое движение – единая Грузия". На съезде, приуроченном к годовщине "революции роз", присутствовали около двух тысяч делегатов от оппозиции. В качестве гостей на мероприятие были приглашены представители дипломатического корпуса.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ выступила на съезде с программной речью. Бывшая соратница Михаила Саакашвили намерена вернуться в большую политику и добиваться смены власти в Грузии путем демократических выборов.

Говоря об августовских событиях в Южной Осетии, Бурджанадзе пообещала сделать все, чтобы не повторить ошибки грузинских властей. Экс-спикер надеется наладить конструктивный диалог с абхазами и осетинами и вернуться за стол переговоров.

Н.БУРДЖАНАДЗЕ с ноября 2001-го до мая 2008 года являлась председателем парламента. Ранее она уже заявляла о том, что "поддерживает стратегический курс руководства Грузии на интеграцию в европейские и евроатлантические структуры", однако указывала на то, что "необходимо исправлять тактические ошибки, допущенные в последние годы".

В последние недели лидеры многих грузинских оппозиционных партий предлагают провести досрочные парламентские и президентские выборы в апреле 2009 года. Часть оппозиции выступает за то, чтобы провести весной 2009 года только выборы в парламент и только после этого решать вопрос о целесообразности досрочных президентских выборов. Третья группа оппозиции "выступает за то, чтобы в условиях ныне действующей власти вести борьбу за утверждение демократии и реформы".