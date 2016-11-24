Убийцу депутата британского парламента приговорили к пожизненному заключению

23 ноября присяжные вынесли обвинительный вердикт единогласно, передает Радио Свобода.

53-летний подсудимый Томас Мейр, который ранее отказался от последнего слова, попросил разрешения выступить, но судья отказал ему.

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Члена Палаты общин от Лейбористской партии, активистку проевропейской кампании Джо Кокс убили 16 июня, когда она планировала выступить перед своими избирателями в городке Берстолл.

Томас Мейр трижды выстрелил в нее на улице, а затем нанес ей несколько ножевых ранений. После этого Мэйр избил 77-летнего прохожего, который бросился на помощь Джо Кокс.

В связи с трауром в Великобритании на несколько дней была прервана агитационная кампания перед референдумом, на котором 23 июня большинство британцев проголосовали за выход страны из Европейского союза.

Политики назвали убийство Джо Кокс «нападением на демократию».